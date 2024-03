Sjef Aleksandr Bortnikov for den russiske sikkerhetstjenesten FSB hevder at gjerningsmennene hadde planer om å dra til Ukraina, der de skulle bli tatt imot som helter.

– Jeg skal la dere få vite en liten hemmelighet: De var på vei til å bli tatt imot som helter på den andre siden, sier Bortnikov i kommentarer som er gjengitt av flere russiske medier.

– Vi mener at handlingen var planlagt av de radikale islamistene, og at den selvfølgelig ble tilrettelagt for av vestlige etterretningstjenester, og at Ukrainas etterretningstjenester selv har en direkte kobling til dette, sa Bortnikov videre.

Tidligere tirsdag da Nikolaj Patrusjev, som leder Russlands nasjonale sikkerhetsråd, ble spurt om det er den ytterliggående jihadistgruppa IS, som har påtatt seg ansvaret for angrepet, eller Ukraina, så svarte han «Ukraina, selvfølgelig».

Trass i påstanden fra IS og opplysninger fra amerikansk etterretning om angrepet, har Kreml forsøkt å dytte ansvaret for terrorangrepet over på Ukraina, som på det sterkeste avviser å ha vært involvert.

President Vladimir Putin sa mandag at «radikale islamister» sto bak angrepet, men la til at det var «en del av Ukrainas angrep mot Russland».

Elleve personer er pågrepet i forbindelse med angrepet, blant dem fire menn av tadsjikisk opprinnelse som skal ha utført det.