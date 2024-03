I motsetning til de fire som ble varetektsfengslet søndag, hadde de tre som ble framstilt i en domstol i Moskva mandag, ingen ytre, synlige tegn på mishandling.

Til sammen elleve personer er ifølge russiske myndigheter pågrepet for terrorangrepet fredag, der 137 mennesker ble drept og over 180 såret.

Fire av de pågrepne ble framstilt i en domstol søndag med tydelige tegn på å ha blitt utsatt for omfattende mishandling.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg skylden for angrepet, men president Vladimir Putin gir Ukraina skylden og har hevdet at de siktede ble pågrepet mens de flyktet til Ukraina.

Ukrainske myndigheter avviser påstandene.