Påtalemyndigheten ba i februar om munnkurv for ekspresidenten. Statsadvokat Alvin Bragg i Manhattan begrunnet det med at Trump har en «lang historikk med offentlige og provoserende uttalelser om folk som er innblandet i hans mange rettssaker».

Trumps advokater argumenterte med at en ordre om munnkurv ville være i strid med hans rett til ytringsfrihet i henhold til USAs første grunnlovstillegg, og at han dermed ville være forsvarsløs mot angrep fra politiske motstandere.

Ekspresidenten er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med betaling til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.