– Angrepet forårsaket skade på en bygning som huser en av de seks reaktorene. Sikkerheten er ikke kompromittert, men dette er en alvorlig hendelse. Det bør ikke skje, sier IAEA-sjef Rafael Grossi.

Han legger til at det er bekreftet tre «direkte treff» på anlegget.

Søndag hevdet russiske myndigheter at ukrainske droner hadde truffet Zaporizjzja-kraftverket, som har vært kontrollert av russiske styrker siden våren 2022 og som er Europas største.

Det ligger nær frontlinjen, noe som har ført til bekymring for en atomkatastrofe.

Ukraina avviser at de står bak angrepet og peker på Russland som den skyldige.

Tre personer som satt i en kantine, ble skadd i angrepet, hvorav én alvorlig, ifølge Russlands atomenergibyrå Rosatom. IAEA sa sent søndag at det har kommet meldinger om at én ble drept.