Zelensky møtte torsdag lederne for øst- og sentraleuropeiske land i Litauens hovedstad Vilnius for å drøfte ny støtte til hans krigsherjede land på et tidspunkt da støtten fra vestlige land svikter.

Han sier at avtalen innebærer at Latvia setter av 0,25 prosent av BNP til militær støtte til Ukraina i ti år.

Latvia skal også bidra med cyberforsvar, minerydding og droneteknologi til Ukraina og støtte opp om Ukrainas ønske om medlemskap i EU og Nato..

Tidligere har Estland gjort en avtale med Ukraina om å love landet en tilsvarende andel av sitt nasjonalprodukt og også forsøkt å overtale andre EU- og Natoland til å forplikte seg til det samme, foreløpig uten å få gehør.

Før samtalen med Litauens president Gitanas Nauseda gjorde Zelenskyj det klart at det Ukraina nå trenger mest av alt, er mer luftvern.

Han viste til at en rekke regioner i Ukraina samme natt og same morgen igjen ble utsatt for en massiv russisk angrepsbølge.

Minst ni mennesker ble drept i Kharkiv, Mykolajov og Zaporizjzja, og flere hundre tusen mennesker ble uten strøm i Kharkiv-regionen etter nattens angrep med raketter og droner.