Den uvanlige krasse uttalelsen kommer etter at Israel innrømmet å ha utført angrepet som tok livet av sju ansatte i World Central Kitchen i byen Deir al-Balah.

– Hendelsen som den i går skal rett og slett ikke skje. Israel har heller ikke gjort nok for å beskytte sivile, sier den amerikanske presidenten i en uttalelse.

Han legger til at han er «opprørt og knust» over dødsfallene til de ansatte, blant dem en person med både amerikansk og canadisk statsborgerskap. De andre drepte var tre briter, en australier, en polakk og en palestiner.

Biden krever at Israels gransking av angrepet må skje rask, plassere ansvar og gjøres offentlig. Han understreker at dette «ikke er en enkeltstående hendelse». FN har meldt at nesten 200 hjelpearbeidere har mistet livet i krigen mellom Israel og Hamas.