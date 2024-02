Torsdag tar høyesterett i Washington ankesaken fra Trump fra delstaten Colorado opp til behandling.

Trump ble besluttet strøket fra valglistene i Colorado for sin befatning med stormingen av kongressbygningen 6. januar 2021. Med knappest mulig flertall - fire mot tre - kom høyesterett i Colorado fram til at Trump ikke er skikket til å stille til valg.

I anken bruker ekspresidenten det samme argumentet han har fremmet i flere andre saker: Loven gjelder ikke ham som ekspresident. Trump hevder han har immunitet.

- Besatt av å plassere seg over loven

– Donald Trump synes å være besatt av å plassere seg over loven. Gjennomgangsmelodien er at han ikke kan holdes ansvarlig for noe han har gjort. Ingen annen president eller tidligere president har lagt fram så merkelige og egosentriske påstander, sier grunnlovseksperten Michael Gerhardt til nyhetsbyrået Reuters.

USAs høyesterett har et konservativt flertall på seks mot tre. Tre av dommerne er utpekt av Donald Trump selv. De skal prøve dommen fra Colorado, som støtter seg på formuleringer i det 14. grunnlovstillegget om å delta i opprør. Det er første gang dette grunnlovstillegget er brukt for å hindre noen i å bli presidentkandidat.

- Kan gjelde for Trump

Jussprofessor Gerard Magliocca ved universitetet i Indiana hadde timingen med seg da han under koronakarantenen innledet studier av oversette deler av det 14. grunnlovstillegget. Han startet sommeren 2020 og publiserte den første juridiske teksten om tillegget i midten av desember samme år. Åtte dager før stormingen av kongressbygningen ble teksten oppdatert, ifølge nyhetsbyrået AP.

Samme kveld som Trump-tilhengere stormet kongressen for å hindre sertifiseringen av Joe Biden seier, hørte Magliocca tunge republikanske senatorer som Mitch McConnell og Mitt Romney beskrive stormingen som et «opprør».

Da postet jussprofessoren dette på sin blogg: «Seksjon tre i det 14. grunnlovstillegget kan gjelde for president Trump». Og det er akkurat dette USAs øverste domstol nå skal ta stilling til.

Seksjon tre ble brukt for å holde tidligere representanter for slavestatene i sør, som brøt ut og dannet konføderasjonen under den amerikanske borgerkrigen, borte fra valgbare verv. Tilleggene har ikke blitt brukt etter at Kongressen ga amnesti til de fleste opprørerne i 1872.

- Kan skyte noen

Selv om Donald Trump overfor høyesterett ikke har påstått en altomfattende immunitet som president, kan domstolen komme til å gå inn i spørsmålet.

Han har tidligere ikke vært villig til å pålegge seg selv sterke begrensninger. Under den vellykkede valgkampen i 2016 uttalte Trump at han «kunne skyte noen på Fifth Avenue uten å tape velgere».

Da Trump forsøkte å unngå tiltale for 6. januar, antydet en av hans advokater at presidenten kan beordre drap på en av sine politiske motstandere og ha immunitet for handlingen. Unntaket er om presidenten ble stilt for riksrett av Representantenes hus og kjent skyldig i Senatet.

Hendelser over grensen

På spørsmål om hva Trump tenker om immunitet, viste en av hans talspersoner til to innlegg fra presidenten på det sosiale nettverket Truth Social.

I det første innlegget fra 10. januar i år erklærer Trump at «en president ikke kan fungere uten FULLSTENDIG IMMUNITET". Ni dager senere skriver Trump at presidenten må ha immunitet også for «hendelser som er over grensen».

Donald Trump hevder immunitet i flere andre saker som til slutt også kan ende opp i høyesterett. Tidligere har høyesterett erkjent at presidenten har immunitet, men at denne immuniteten ikke er absolutt og gjelder for presidentens offisielle forpliktelser.

Høyesteretts kjennelser har omfattet immunitet i sivile saker under Richard Nixon i 1982 og Bill Clinton i 1997, men det er aldri gitt en kjennelse om kriminelle anklager slik tilfellet er for Donald Trump.

Tror Trump taper i Høyesterett

Spørsmålet om Trump hadde immunitet i sine forsøk på å omgjøre valgtapet i 2020, behandles i en føderal ankedomstol. Tirsdag avviste en ankedomstol i Washngton at Trump hadde immunitet da han forsøkte å stjele valget fra Joe Biden.

Jussprofessor John Yoo tjenestegjorde i regjeringen til George W. Bush. Han tror høyesterett vil avvise Trumps anførsler.

– Hans advokater framfører argumenter uten noen presedens som mest sannsynlig ikke vinner fram i høyesterett. Men argumentene er ikke helt useriøse, sier Yoo til Reuters.

- Urovekkende

Amerikanske jusseksperter tviler på at Trump blir tilkjent immunitet, men advarer mot konsekvensene dersom han vinner fram.

– Det vil sende et farlig budskap om at presidenter kan se bort fra grunnloven og føderal lovgivning uten å risikere straff. En seier for Trump vil være ytterst urovekkende uansett hvem som vinner valget i november, sier Brianne Gorod som leder den liberale jussorganisasjonen Constitutional Accountability Center.