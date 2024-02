Forslaget om utsettelse ble behandlet mandag. 105 av 165 representanter stemte for.

Valget skulle ha blitt holdt 25. februar. Det opprinnelige forslaget fra president Macky Sall var en utsettelse til 25. august.

Ifølge nyhetsbyrået AP ble flere opposisjonspolitikere fjernet med makt av sikkerhetsstyrker før avstemningen. Demonstranter og opposisjonspolitikere betegner ifølge Reuters hendelsen som et «institusjonelt kupp».

Det er første gang i Senegals historie at et valg blir utsatt. Utsettelsen har skapt bekymring for at Sall kommer til å stille som kandidat for en tredje periode ved makten. Samtidig nektes flere opposisjonsledere å stille.

Sall har selv sagt utsettelsen skyldes en konflikt om kandidatlisten og mistanke om korrupsjon ved det offentlige kontoret som har hatt ansvaret for listen.