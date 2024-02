– Advarsel: Et vulkanutbrudd har startet nord for Sýlingarfell, heter det i et varsel fra det islandske meteorologinstituttet.

Norges meteorologiske institutt registrerte kraftig seismisk aktivitet nær vulkanen Fagradalsfjell klokka 5.20, og magma steg opp til overflaten rundt klokka 6, melder kringkasteren Ruv.

Det sprøytes lys oransje lava opp fra sprekker i bakken, viser bilder publisert av Morgunbladid. Islandske myndigheter har iverksatt nødtiltak, og saken vil følges nøye videre, skriver Ruv.

– Ikke overraskende

Utbruddet er ikke overraskende, ifølge den norske geologen Børge Johannes Wigum som bor på Island.

– Det virker som lokaliteten er cirka samme sted som i desember, noe som kan være gunstig. Lavaen strømmer mot vest, så vernevollene ved Blå lagunen kan komme til nytte, sier han til NTB.

Han anslår at utbruddet trolig kommer til å vare kun noen få dager.

Det geotermiske spaet Blå lagunen som ligger ved småbyen Grindavík på Reykjaneshalvøya, har stengt torsdag som følge av utbruddet.

Ødela boliger

I desember ble Grindavik evakuert i forkant av et utbrudd. Et nytt utbrudd 14. januar førte til at lava rant inn i byen og ødela tre boliger. Utbruddet varte i to dager.

Sýlingarfell ligger i nærheten av Grindavik, men det er ikke umiddelbart klart om torsdagens utbrudd vil ramme byen.

1. februar varslet Islands meteorologiske institutt at faren for nye utbrudd hadde økt. Den gang het det at det neste utbruddet kunne komme innen to uker.

Islandske myndigheter begynte i november arbeidet med å bygge barrierer for å beskytte boliger og kritisk infrastruktur mot lava.