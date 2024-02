Truss' tid som statsminister tok brått slutt etter 49 dager, da hun ble kastet av sitt eget parti. Men hun har slett ikke gitt seg i politikken og er fortsatt et uromoment for sin etterfølger Rishi Sunak. I en tid der han gjør mye for å holde partiet samlet, kan Truss komme til å øke splittelsen.

Tirsdag lanserte hun en ny gruppe i Det konservative partiet kalt «Popular Conservatism» – eller «PopCons».

– Truss' undergraving av sin etterfølger er uvanlig, men ikke uten sidestykke, sier statsviteren Tim Bale ved London's Queen Mary University.

Truss' initiativ får støtte fra partiets tidligere nestleder Lee Anderson og erkeliberale Jacob Rees-Mogg, som var en av partiets ivrigste brexit-tilhengerne.

Målet er å sikre at partiprogrammet blir enda mer høyreorientert i spørsmål som innvandring og skatt.