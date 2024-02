Den franske planen har som formål å få slutt på kampene mellom Israel og Hizbollah som har funnet sted parallelt med krigen i Gaza og skapt frykt for full krig.

Dokumentet, som utenriksminister Stéphane Séjourné overleverte til Libanons utenriksminister Najib Mikati i forrige uke, er det første skriftlige forslaget som er lagt fram etter flere ukers vestlig megling.

Forslaget går ut på at Hizbollah trekker alle sine styrker og stillinger ti kilometer vekk fra grensa til Israel, og at opp til 15.000 libanesiske regjeringsstyrker utplasseres langs grensa.

Forslaget om ti kilometer regnes for å være mer spiselig for Hizbollah enn tilbaketrekkingen til 30 kilometer fra grensa i FN-resolusjonen i 2006 som gjorde slutt på den siste krigen med Israel. Men det er likevel langt nok til å hindre at antistridsvogn-raketter treffer landsbyer i Nord-Israel.

Den mektige Hizbollah-lederen Sayyed Hassan Nasrallah gjør det klart at deres skyting mot Israel bare stanser «når Israel stanser aggresjonen i Gaza».

Den konservative tyske opposisjonslederen Friedrich Merz, som er på besøk i Israel, sier han støtter opprettelsen av en buffersone langs grensa mellom Israel og Libanon.