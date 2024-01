Baldwin ble tidligere i januar tiltalt på ny etter at den første tiltalen frafalt i fjor vår. Tirsdag melder Reuters at første rettsdato er satt til 1. februar. Ifølge Daily Mail kommer imidlertid skuespilleren til å delta digitalt i rettsmøtet.

Hollywood-stjernen er tiltalt for uaktsomt drap etter at filmfotografen Halyna Hutchins ble skutt og drept under innspillingen av filmen «Rust».

Han pekte en rekvisittrevolver mot Hutchins da den gikk av. Våpenet viste seg å være ladd med ekte kuler og ikke løsskudd. Kulen drepte Hutchins og såret regissøren Joel Souza.

Baldwin har selv sagt at våpenet gikk av ved et uhell, og at han ikke trykket på avtrekkeren. Men etterforskningen til FBI har tidligere konkludert med at dette ikke er mulig.

Skuespilleren erklærte seg ikke skyldig første gangen han ble tiltalt. Tiltalen har en maksimumsstraff på halvannet års fengsel og bøter.

En begrunnelse for at tiltalen ble frafalt i fjor, var opplysninger om at våpenet kan ha blitt modifisert før skytingen og at det derfor skjedde en funksjonsfeil.