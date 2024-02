Amerikanske tjenestemenn bekrefter overfor CBS at planene for et nær forestående angrep ligger klare. Tidslinjen for angrepene er imidlertid fortsatt uklar.

President Joe Biden sa tirsdag at han hadde bestemt seg for hvordan han skulle svare på droneangrepet i Jordan forrige søndag som drepte tre amerikanske soldater og såret ytterligere 40.

USA la skylden for droneangrepet på Iran-støttede krigere.

Tidligere torsdag sa forsvarsminister Lloyd Austin at USA ikke vil tolerere angrep på amerikanske styrker.

– Dette er et farlig øyeblikk i Midtøsten. Vi fortsetter å arbeide for å unngå en større konflikt i regionen, men vi er vil iverksette alle nødvendige tiltak for å forsvare USA, våre interesser og vårt folk, sa han.