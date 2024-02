Ifølge UNRWA-sjef Philippe Lazzarini var sist gang organisasjonen kunne dele ut mat til området 23. januar. Andre organisasjoner som gir humanitær hjelp, oppgir også at de blir hindret fra å forsyne Gaza med dette.

– Siden starten på krigen har halvparten av våre forespørsler om å få levere nødhjelp til Nord-Gaza blitt avvist, skriver Lazzarini på X.

Videre skriver han at FN har kartlagt flere områder nord på Gazastripen der folk er på randen av hungersnød.

– Minst 300.000 mennesker som bor i området, er avhengige av vår hjelp for å overleve, skriver han videre.

Israel har beordret folk i nord og sentralt på Gazastripen til å flytte seg sørover. Mer enn halvparten av Gazas 2,4 millioner innbyggere har nå flokket seg sammen i grensebyen Rafah i sør, der Israels statsminister Benjamin Netanyahu har beordret styrker til å gå inn.

Etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober, der om lag 1140 mennesker ble drept, er i alt er minst 27.840 palestinere drept i israelske angrep.

Israel sier at målet med krigføringen er å knuse Hamas, og de anklager gruppa for å hindre nødhjelpsleveranser for å forlenge konflikten.