EUs utenlandssjef Josep Borrell advarer om at konflikten kan spre seg over hele Midtøsten etter USAs angrep mot Iran-støttede militser i Syria og Irak om det ikke blir inngått en våpenhvile mellom Israel og Hamas.

Borrell viser til at en million palestinere på flukt fra kampene gradvis er blitt presset opp mot grensa til Egypt Han sier at Israel lovte dem at Rafah var trygt, men at det vi ser, er at bombingen fortsetter å ramme sivilbefolkningen og skaper en dypt håpløs situasjon.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant gjorde det torsdag klart at når de er ferdig med Khan Younis, som titusener av mennesker har flyktet fra, fortsetter de mot Rafah. Han sa ikke når.

Inn i Egypt

En slik offensiv kan presse palestinerne ut av Gaza og inn i Egypt, noe som ville undergrave Israels fredsavtale med Egypt, og provosere USA som mener palestinerne må få bo i sitt hjemland.

Det kunne også torpedere de seige forhandlingene med Hamas og gjøre det vanskeligere å få satt fri de mer enn 120 gislene som Hamas fortsatt holder.

En bakkekrig i Rafah ville føre til at palestinerne på flukt ikke lenger har noe sted å dra til. FN sier byen allerede er en «trykkoker av fortvilelse».

Dominoeffekt

I Brussel der Borrell holder uformelle samtaler med EUs utenriksministre, sier han at krigen mellom Israel og Hamas skaper en dominoeffekt, med oppblussing av konflikter også i Libanon, Irak, Syria og Rødehavet.

– Vi lever i en kritisk situasjon i Midtøsten, i hele regionen. Så lenge krigen pågår i Gaza, er det svært vanskelig å tenke seg at situasjonen i Rødehavet blir noe bedre, fordi alt er forbundet med alt, sier han.