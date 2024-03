Duda kom med sitt utspill mandag i et møte med Polens nasjonale sikkerhetsråd.

– Målet på 3 prosent burde være en nedre grense for hvor mye som skal brukes, og et mål som skal overholdes, uansett hva, sa presidenten.

Dagens målsetting for bruk av midler til forsvaret er minst 2 prosent av BNP over tid. Dette ble det enighet om sommeren 2023, da den russiske invasjonen i Ukraina hadde pågått i godt over et år.

Duda og statsminister Donald Tusk skal tirsdag møte president Joe Biden i forbindelse med en markering av at det er 25 år siden Polen ble medlem av Nato.

Polen er en nær alliert av USA og et av de landene som sterkest støtter Ukraina i krigen mot Russland. EU-landet Polen føler seg sterkt truet av Russland og bruker store summer på forsvaret.

Tall fra Nato viser at Polen i 2023 brukte 3,9 prosent sav BNP på militær opprustning.