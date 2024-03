Harris hadde mandag samtaler med Benny Gantz som er medlem av krigskabinettet til statsminister Benjamin Netanyahu.

– Visepresidenten og minister Gantz drøftet situasjonen i Gaza og behovet for en troverdig og gjennomførbar humanitær plan før Israel setter i verk nye militære operasjoner, gitt de siviles utsatte stilling, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Harris uttrykte under samtalene dyp bekymring over situasjonen i Gaza, spesielt de humanitære forholdene for de sivile. Hun ba Israel åpne for mer hjelp, samtidig som hun ba Hamas godta de betingelsene om våpenhvile som ligger på bordet, heter det.