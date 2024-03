Ekspertgruppen, ledet av FNs spesialutsending for seksuell vold i konfliktområder, Pramila Patten, besøkte Israel i perioden 29. januar til 14. februar for å samle, analysere og verifisere informasjon om seksuell vold knyttet til 7. oktober-angrepet.

– Troverdig og detaljert informasjon, som indikerer noen former for seksuell vold, deriblant kjønnslemlestelse, seksualisert tortur, eller ondskapsfull, umenneskelig og nedverdigende behandling, ble også innhentet, står det i den 24 sider lange rapporten som ble lagt fram i FN mandag.

Hamas har gjentatte ganger avvist anklager om seksuell vold.

Mange drepte

Hamas-krigere angrep Israel 7. oktober og drepte rundt 1200 mennesker og tok 253 gisler, ifølge israelske tall. Israels gjengjeldelsesaksjoner mot Hamas på Gazastripen har i de fem månedene som er gått, tatt livet av over 30.000 palestinere, opplyser Hamas-kontrollerte helsemyndigheter.

I rapporten heter det at teamet fant klar og overbevisende informasjon om at noen av gislene som ble brakt til Gaza, er blitt utsatt for ulike former for konfliktrelatert, seksuell vold.

Teamet har også skjellig grunn til å tro at slik vold pågår fortsatt, heter det.

Det trengs en grundig og fullstendig gransking for å fastslå det overordnede omfanget og de spesifikke tilfellene av seksuell vold, skriver teamet i rapporten.

Også overgrep mot palestinere

FN-ekspertene sier at de også har mottatt opplysninger fra kilder i organisasjoner og det sivile samfunn, og gjennom direkte intervjuer, om seksuell vold utført mot palestinske menn og kvinner under forvaring, under husransakelser og ved sjekkposter etter 7. oktober. Forvaringssentrene befinner seg i Israel.

FNs hovedforsamling drøftet situasjonen på Gaza tidligere mandag lokal tid. Under dette møtet etterlyste Israels ambassadør Gilad Erdan en klar stemme fra FN om det som skjer med gislene.

– FN hevder å bry seg om kvinner, men mens vi har denne debatten, blir israelske kvinner voldtatt og misbrukt av terrorister fra Hamas. Hvor er FNs røst, spurte ambassadøren. Han krevet at Hamas måtte bli satt under press for å stanse seksuell vold og løslate resten av gislene.

Kalles hjem

Den israelske utenriksministeren Israel Katz sa mandag at han har kalt hjem ambassadør Erdan for umiddelbare konsultasjoner. Katz vil drøfte med ambassadøren det Israel hevder var massevoldtekter og seksuell vold utført av Hamas-krigere 7. oktober og manglende behandling i FN.

Katz kritiserte også generalsekretær António Guterres for at ikke Sikkerhetsrådet har erklært Hamas for å være en terroristorganisasjon.