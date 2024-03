– Hvem skal kalle meg mor nå? spør den 29 år gamle palestinske kvinnen med de livløse babyene i armene mens tårene renner.

Den palestinske storfamiliens hjem i Rafah helt sør på Gazastripen ble ødelagt i et israelsk luftangrep sent lørdag kveld.

Ranias tvillingbabyer – en jente og en gutt – ble drept, sammen med barnas far og elleve medlemmer av Abu Anza-familien.

Født og drept i krig

Minst 30.410 palestinere, blant dem over 25.000 kvinner og barn, er ifølge Gazas helsemyndigheter drept i israelske angrep siden krigen startet 7. oktober. Over 70.000 er såret.

Tvillingene ble født under en uke etter krigsutbruddet. Lørdag våknet Rania i 22-tiden for å amme sønnen Naeim før hun la seg til å sove igjen med gutten i den ene armen og datteren Wissam i den andre. Ektemannen lå og sov ved siden av dem.

Halvannen time senere eksploderte det. Huset raste sammen.

– Jeg skrek etter barna og mannen min, forteller hun til nyhetsbyrået AP søndag.

Minst ni savnet

– De var døde alle sammen. Faren deres tok dem og lot meg være igjen, hulker hun, mens hun vugger et babyteppe inntil brystet.

Blant de 14 som ble drept i angrepet, var til sammen seks barn og fire kvinner, opplyser legen Marwan al-Hams, som er direktør ved sykehuset som tok imot likene.

Rania mistet også blant andre en søster, en nevø og en gravid kusine.

Ytterligere ni mennesker er savnet i ruinene av Abu Anza-familiens bolig, opplyser overlevende og helsepersonell.

– Vi sov, vi skjøt ikke og vi slåss ikke. Hva er de skyld i? Hva er de skyld i? sier Rania Abu Anza til nyhetsbyrået Reuters.

Bare sivile

Mens Rania tok farvel med tvillingene, fortsatte letingen etter overlevende i ruinene av familiens hus.

– Yasser! Ahmed! Sajjar! ropte redningsmennene i håp om at noen av de savnede var i live.

Israel sier krigføringen på Gazastripen har som mål å utslette Hamas og at angrepene er rettet mot militære mål.

Men Sehda Abu Anza, som forteller at huset tilhørte onkelen hans, insisterer på at det bare var sivile i huset.

– De sov klokka elleve på kvelden. Alle barn. Helt ærlig så var det ingen militær tilstedeværelse i huset, bare sivile, sier han til nyhetsbyrået AFP og understreker:

– Ingen soldater, bare sivile.

Sier de følger internasjonal lov

Israelske flyangrep har mange ganger tidligere truffet familieboliger på den tett befolkede Gazastripen, også i Rafah. Byen helt på grensa til Egypt ble i oktober erklært som en trygg sone av Israel, som nå har varslet at Rafah blir det neste målet for den pågående bakkeoffensiven.

Luftangrepene skjer ofte uten advarsel, vanligvis midt på natten.

Israel gir Hamas skylden for sivile tap fordi gruppen har krigere, tunneler og rakettoppskytingsramper i befolkningssentre.

Ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) er over 70.000 boliger på Gazastripen helt ødelagt i angrep. Minst 290.000 andre har fått til dels omfattende skader.

Men det israelske militæret IDF kommenterer sjelden konkrete angrep. IDF kommenterer søndag heller ikke angrepet mot Abu Ansa-familiens hus, men sier de «følger internasjonal lov og tar gjennomførbare forholdsregler for å redusere sivil skade».

Oppkalt etter faren

Rania og mannen Wissam, begge 29 år gamle, prøvde i ti år før hun ble gravid. Etter to mislykkede forsøk på prøverørsbefruktning, lyktes et tredje. Tidlig i 2023 fant hun ut at hun var gravid, og 13. oktober ble tvillingene født.

– Jeg fikk ikke nok av dem. Jeg sverger, jeg fikk ikke nok av dem, sier hun.

Ektemannen, som er dagarbeider, var så stolt at han insisterte på å kalle opp jenta etter seg selv, forteller enken i Rafah.

Byen huser nå nesten 1,5 millioner mennesker, hvorav over 1 million er drevet på flukt fra andre steder på den lille kyststripen.

– Vi har ingen rettigheter. Jeg mistet mine kjæreste. Jeg vil ikke bo her. Jeg vil ut av dette landet. Jeg er trøtt av denne krigen, sier 29-åringen.