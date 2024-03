Tidligere samme dag kunngjorde USA at det skal sendes en ny støttepakke verdt 300 millioner dollar med sårt tiltrengte raketter, artillerigranater og ammunisjon til ukrainerne.

Biden-administrasjonen har imidlertid erkjent at det siste bidraget er langt fra nok til å forsyne ukrainerne, og de tror at materiellet vil være oppbrukt i løpet av rundt to uker.

– Umiddelbare behov og behov på mellomlang sikt ble diskutert, skriver Syrskyj på Telegram.

– Blant hovedprioritetene er stadig ammunisjon og også luftforsvar, skriver han videre.