Det er konklusjonen både til uavhengige eksperter, det amerikanske militæret og Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

– Dette er en ny tragedie for vårt land og vårt folk. Hver dag må vi betale prisen for Houthi-militsens nye eventyr, skrev regjeringens utenriksminister Ahmed Awad bin Mubarak på meldingstjenesten X lørdag.

Han kalte senkingen av lasteskipet Rubymar en miljøkatastrofe uten sidestykke i Jemen og regionen.

Splittet land

Den internasjonalt anerkjente regjeringen kontrollerer bare deler av Jemen. Andre store områder styres av Houthiene, som de siste månedene har angrepet en lang rekke skip i Rødehavet.

Målet er angivelig å ramme skip knyttet til Israel, og USA og Storbritannia har svart med angrep mot Houthiene.

I tillegg til at Rubymars last er en miljøtrussel, risikerer andre skip å kjøre på vraket, ifølge det amerikanske militæret. U.S. Central Command har tidligere opplyst at det var over 41.000 tonn kunstgjødsel på skipet, men sier nå at det er snakk om 21.000 tonn.

For mye næring

Ali Al-Sawalmih, som leder et senter for havforskning ved Universitetet i Jordan, sier kunstgjødselen kan tilføre sjøen altfor mye næringsstoffer. En risiko er at dette vil lede til algeoppblomstring som bruker opp mye av oksygenet i vannet.

Uten oksygen vil andre arter dø. Al-Sawalmih mener landene rundt Rødehavet raskt må legge en plan for overvåking av situasjonen og opprydning ved vraket.

Rødehavet har et stort biologisk mangfold som blant annet omfatter korallrev og mangroveskog.

Truffet av raketter

Rubymar er registrert i Storbritannia og operert av et libanesisk selskap. Flaggstaten er Belize. Mannskapet evakuerte fartøyet etter at det ble truffet av raketter avfyrt av Houthi-militsen 18. februar.

Det har allerede lekket olje fra skipet, som tok inn vann og til slutt sank i helgen. Planer om å taue skipet til land førte ikke fram.

Forsker Xingchen Tony Wang ved Boston College i USA sier konsekvensene av forliset vil avhenge av havstrømmer og hvordan kunstgjødselen løses opp i vannet.