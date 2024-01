Tre amerikanske soldater ble drept og minst 34 ble såret i angrepet mot den amerikansk militærleiren Tower 22 , nordøst i Jordan, nær grensa til Syria og Irak.

Leiren huser rundt 350 amerikanske soldater, og angrepet rammet ifølge amerikanske kilder boligdelen. Hvor dronen kom fra, er ikke fastslått.

Den islamske motstandsbevegelsen i Irak, en paraplyorganisasjon av flere Iran-støttede militsgrupper, hevdet søndag i en kunngjøring på Telegram å ha angrepet en rekke mål langs grensa mellom Jordan og Syria, blant dem militærleiren al-Rukban som ligger tett ved Tower 22.

Kunngjøringen kom før droneangrepet mot den amerikanske leiren var kjent.

Biden lover svar

President Joe Biden anklager Iran-støttede grupper for å stå bak angrepet og lover et svar fra USA.

– Vi mistet tre modige sjeler i et angrep mot en av våre baser, og vi skal svare, sa han under et besøk i Sør-Carolina.

– Vi samler fortsatt opplysninger om angrepet, men vi vet at det ble utført av radikale Iran-støttede militante grupper som opererer i Syria og Irak, opplyste Biden senere i en kunngjøring.

Iran nekter på sin side enhver befatning med angrepet i Jordan.

– Iran hadde verken forbindelse til eller noe å gjøre med angrepet på den amerikanske militærbasen, heter det i en uttalelse fra landets FN-delegasjon.

Mange angrep

Ifølge Washington Post har det vært minst 160 angrep mot amerikanske styrker i Irak, Syria og Rødehavet siden oktober, men helgens angrep var det første som har krevd amerikanske liv.

Pentagon har gjennomført flere angrep mot Iran-støttede grupper i området, men dette har ikke fått en slutt på angrepene, og frustrasjonen i Washington er økende.

Republikanerne anklager Biden for å være passiv og mener at USA må svare ved å angripe mål i Iran.

– Den eneste måten å svare på disse angrepene på er ved ødeleggende militær gjengjeldelse mot Irans terrorstyrker, både i Iran og over hele Midtøsten, sier senator Tom Cotton.

Krever angrep mot Iran

Republikanernes leder i forsvarskomiteen i Representantenes hus, Mike Rogers, mener også at USA må rette skytset mot Teheran.

– Det er på høy tid at president Biden endelig stiller det iranske terrorist-regimet og deres ekstremistiske medhjelpere til ansvar for angrepene de har utført, sier han.

Tidligere president Donald Trump kaller helgens angrep i Jordan «en konsekvens av Joe Bidens svakhet og overgivelse».

Det samme mener senator Lindsey Graham, som hevder «Bidens avskrekkingspolitikk mot Iran har mislyktes totalt».

– Biden-administrasjonen kan angripe så mange Iran-støttede grupper de bare måtte ønske, men det vil ikke få en slutt på Irans aggresjon. Jeg oppfordrer derfor til angrep mot viktige mål inne i Iran, ikke bare for å svare på drap av våre soldater, men for å avskrekke dem fra ytterligere aggresjon, sier Graham til CNN.

Frykter spredning

Demokraten Barbara Lee frykter at Biden er i ferd med å mislykkes med sin strategi for å hindre at krigen mellom Israel og Hamas vokser til en regional krig. En våpenhvile på Gazastripen må til, mener hun.

– Vi er nå vitne til at det spinner ut av kontroll. Det begynner å se ut som en regional krig, og USA og våre styrker er dessverre skadelidende, sier hun.

Demokraten Seth Moulton, som selv har tjenestegjort som soldat i Irak, advarer mot å gi etter for Republikanernes krav om å angripe Iran.

– Avskrekking er vanskelig, men krig er verre, sier han.

– Til haukekyllingene som vil ha krig mot Iran, det er dette fienden ønsker. Jeg vil gjerne se at dere selv sender deres sønner og døtre for å kjempe en slik krig, sier han.

Advarer mot storkrig

Eksperter advarer også og sier at angrep mot mål i Iran kan trekke USA med i en ny storkrig i Midtøsten.

Jonathan Lord i tankesmia Center for a New American Security påpeker at regimet i Teheran vil se på amerikanske angrep som en trussel mot egen overlevelse og svare deretter.

Charles Lister i tankesmia Middle East Institute tror USA vil svare ved å gå etter en av lederne i de Iran-støttede gruppene i Irak eller Syria.

– Til tross for alle krav om å gjøre noe i Iran, så tror jeg ikke Biden-administrasjonen går i den fellen, sier han.

Kilder i Pentagon maner også til varsomhet.

– Dersom USA ikke er forberedt på full krig, er det vanskelig å se for seg hva vi har å tjene på å angripe Iran, sier en kilde.

Liten effekt

USA har i årevis angrepet iranske mål i Syria og drepte blant annet fire offiserer i den iranske Revolusjonsgarden i et droneangrep i Damaskus 20. januar.

Slike angrep har imidlertid ikke forhindret nye angrep mot amerikanske mål i regionen.

I forrige uke angrep USA også tre av basene til den Iran-støttede militsgruppen Kataib Hizbollah i Irak, og amerikanske styrker har den siste tiden også angrepet den Iran-støttede Houthi-militsens anlegg i Jemen.

I 2020 likviderte USA lederen for Revolusjonsgardens elitestyrke, Qasem Soleimani, i Irak.

– Slike angrep har bare fått kortvarige følger, konstaterer Lister.