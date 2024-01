Kharkiv ble rammet av tre angrepsbølger, og det var angrep også på Kyiv, Kherson i sør og områder midt i landet.

I sin daglige TV-tale sa Zelenskyj at rundt 40 raketter av forskjellige typer ble skutt mot Ukraina, og at 139 boliger ble rammet. Åtte mennesker ble drept i en høyblokk som ble truffet i Kharkiv, og to ble drept i Kherson.

Det ukrainske militæret sier at 22 av 44 raketter ble skutt ned, hvorav 20 over Kyiv.

Angrepet skjedde mens forsvarsminister Rustem Umerov orienterte et internasjonalt møte om at Russland har trappet opp angrepene. Han sa at Russland har skutt over 600 raketter og over 1000 droner mot Ukraina de siste to månedene.