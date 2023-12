En domstol i Moskva besluttet torsdag at Artyom Kamardin (33) skulle dømmes til sju års fengsel, mens Jegor Sjtovba (23) fikk fem år og seks måneder.

Flere av de frammøtte ropte «Skam!» da dommene ble kunngjort.

Samme dag som Kamardin ble pågrepet, hadde han lest sitt eget dikt «Drep meg, militsmann!» på et arrangement i Moskva. Han ropte også slagord mot «det nye imperialistiske Russland» og planene om å annektere den sørlige delen av Ukraina.

Både han og Sjtovba ble kjent skyldige i å ha oppildnet til hat og for å ha oppfordret til aktiviteter som truer den russiske staten.

Kamardin har tidligere fortalt at han ble voldtatt av politibetjenter etter pågripelsen. Under rettssaken sa han at han ikke visste at det han gjorde, var lovbrudd.

– Jeg er ingen helt, og det å bli fengslet for mine meninger var aldri planen, sa han.

Sjtovba insisterte også på at han ikke har gjort noe galt.

– Hva galt har jeg gjort? Lest poesi? sa han i sitt avslutningsinnlegg i retten.