FN slo i forrige uke fast at hver fjerde innbygger i Gaza, rundt 576.000 palestinere, opplever «katastrofal hungersnød» fordi det ikke slippes inn nok nødhjelp.

Ifølge UNRWA kan andelen om kort tid stige til 40 prosent.

– Hver eneste dag er en kamp for å overleve, for å finne mat og vann, sier Thomas White. Han leder UNRWAs virksomhet i Gaza.

– Gaza opplever katastrofal sult. 40 prosent av befolkningen trues nå av hungersnød, sier han.

– Vi behøver mer nødhjelp. Vårt eneste gjenværende håp er en humanitær våpenhvile, sier White.

Israel hevder at de slipper inn tilstrekkelig med nødhjelp til den beleirede enklaven, at det er FNs distribusjon som svikter og at Hamas stjeler av lasset.

FN og hjelpeorganisasjoner avviser dette og viser til at det er livsfarlig å arbeide i Gaza som følge av konstante israelske angrep.