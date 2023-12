Atalay ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i mai, men soner for tiden en dom på 18 års fengsel.

47-åringen var en av sju demokratiaktivister som i fjor ble dømt i en omstridt rettssak der også filantropen Osman Kavala fikk en livstidsdom. De sju anklages for å stå bak Gezi Park-protestene i 2013.

De landsomfattende demonstrasjonene markerte det største folkeopprøret mot president Recep Tayyip Erdogans i hans to tiår ved makten.

Tyrkias høyesterett avsa kjennelse i forrige uke og fastslo at advokatens rettigheter krenkes ved at han ikke får drive politikk, noe som er garantert i grunnloven. Domstolen ba også om at 47-åringen løslates umiddelbart.

Ankedomstolen i Istanbul behandlet Atalays sak onsdag, men nektet å løslate ham og overførte i stedet saken til en ny domstol.

Striden mellom de to rettsinstansene har pågått i flere måneder, og Erdogan sa i november at saken viser at grunnloven må fornyes.