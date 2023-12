Utslippet ble oppdaget tirsdag.

– En stor del av strendene i Puerto Cabello er berørt, sier Yohan Flores, som er regiondirektør i miljøorganisasjonen Azul Ambientalistas, til nyhetsbyrået AFP.

Marint dyreliv kan bli berørt, ifølge Flores. Puerto Cabello er Venezuelas største havneby og ligger om lag 210 kilometer vest for hovedstaden Caracas.

Den statlige oljegiganten PDVSA har ikke kommentert om utslippet kommer fra selskapet, selv om miljøorganisasjoner som stiftelsen Caribe Sur har uttalt at utslippet stammer fra et lagringsområde for oljeavfall i en lagune nær El Palito, et av de viktigste raffineriene i landet.

Landets krisehåndteringsmyndigheter har sendt ut en kort uttalelse der det heter at det har oppstått oljeutslipp fra en lagune som brukes til lagring av oljeavfall, men oppgir ingen detaljer.

Men mannskap fra PDVSA, frivillige og fiskere var onsdag ute på strendene for å rydde.

Samme område ble rammet av oljeutslipp i juli 2020. Da fløt oljeavfall fra raffineriet ut i sjøen, noe som forurenset nasjonalparken Morrocoy, kjent for sine mange små øyer med hvite sandstrender.

Venezuela har verdens største påviste oljereserver anslått til vel 300 milliarder fat. Landets produksjon var for over ti år siden på mer enn 3 millioner fat i døgnet. I dag er produksjonen på 850.000 fat i døgnet. Til sammenligning produserer Norge rundt 2,1 millioner fat per dag.