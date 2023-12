Vedtaket innebærer en fornyelse av mandatet til fredsstyrkene i ett år til, men tilbaketrekkingen starter allerede senere denne måneden. Fredsstyrkene i Sør-Kivu-provinsen skal være ut innen slutten av april.

Vedtaket blir gjort til tross for at FN er bekymret for situasjonen i Øst-Kongo, der det har vært konflikt i flere tiår.

Men Kongo mener at Monusco er ineffektiv og ikke klarer å beskytte sivile mot de forskjellige væpnede gruppene og militsene som herjer i området.

Trass i konfliktene arrangeres det onsdag valg på ny president og nasjonalforsamling, også i de krigsherjede provinsene i øst.