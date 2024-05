– Vi advarer mot det, sa Scholz på et nettmøte organisert av den tyske avisgruppen RND.

Scholz sa også at han hadde gitt uttrykk for sitt synspunkt overfor Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Til tross for internasjonalt press, blant annet fra Israels viktigste allierte USA, holder Israel fast ved at landet skal gjennomføre en bakkeoperasjon mot Rafah sør på Gazastripen, der over 1 million palestinere har søkt tilflukt.

Så langt har Israel tatt kontroll over grenseovergangen ved byen og har beordret palestinerne som oppholder seg på østsiden av byen, om å fjerne seg fra området.