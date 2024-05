Tilhengere av 52 år gamle Assange er samlet utenfor domstolen High Court i London mandag morgen i påvente av dommerens avgjørelse i Wikileaks-grunnlegerens ankesak.

Saken ble utsatt i vår etter anmodning fra dommerne, som da ba representanter for den amerikanske regjeringen om å gi «tilfredsstillende forsikringer» om beskyttelsen av ytringsfrihet, og at Assange ikke vil risikere dødsstraff dersom han blir dømt.

USAs svar på dette ventes å bli presentert under mandagens høring, og dommeren skal deretter avsi sin dom. Om Assange ikke får forespørselen om utsettelse innvilget, risikerer han å bli utlevert til USA til tross for sin årelange, juridiske kamp mot nettopp det.

Assange er tiltalt av den amerikanske regjeringen for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmeligstemplede dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan. Støttespillerne hans anser ham som en forkjemper for ytringsfriheten, mens kritikere påpeker at offentliggjøringen av disse dokumentene har satt USAs sikkerhet i fare.

Australske Assange har sittet fengslet i det britiske Belmarsh-fengselet i London siden april 2019. Han ble pågrepet etter å ha tilbrakt sju år i den ecuadorianske ambassaden i London for å unngå utlevering til Sverige, der han er mistenkt for sexforbrytelser. Den svenske etterforskningen ble avsluttet i 2019.

USAs president Joe Biden sa i april at USA «vurderer» en forespørsel fra Australia om å frafalle anklagene mot Assange.