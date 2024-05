To granskingsorganer opplyste lørdag at Tang (61) etterforskes for «alvorlige brudd på disiplin og lov». Uttrykket brukes i Kina om korrupsjon.

Nøyaktig hva han mistenkes for å ha gjort, opplyses ikke. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det uvanlig at en politiker med en så høy posisjon settes under etterforskning uten først å bli avsatt.

President Xi Jinping har i en årrekke stått i spissen for en kampanje for å slå ned på korrupsjon. Støttespillere sier dette bedrer styresettet, mens kritikere påpeker at kampanjen også bidrar til å fjerne Xis politiske rivaler.