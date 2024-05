Besøket skjer samtidig som de regionale spenningene øker. FN-byrået har gjentatte ganger kritisert Iran for manglende samarbeid om inspeksjoner og andre viktige spørsmål om deres atomprogram.

Det er ventet at Grossi skal holde en tale på Irans første internasjonale konferanse om kjernefysisk vitenskap og teknologi, samt at han skal møte flere iranske tjenestepersoner, deriblant Irans atomsjef Mohammad Eslami.

Eslami sa onsdag at han trodde at forhandlingene med IAEA ville styrke Irans forhold til FN-byrået og bidra til å oppklare ting som står ubesvart.

Iran har de siste årene deaktivert IAEAs overvåkingsutstyr ved atomanlegg i landet og blokkert FN-inspektører fra å få tilgang til dem, ifølge byrået selv. Det skjedde etter at USA ensidig trakk seg fra atomavtalen med Iran i 2015 og iverksatte en rekke omfattende sanksjoner mot landet.

Vanskelige forhandlinger

EU-diplomater har gjentatte ganger siden prøvd å få USA tilbake til forhandlingsbordet og Iran til å overholde vilkårene i den opprinnelige avtalen.

I fjor reduserte Iran tempoet på urananrikningen, noe som ble ansett som et positivt tegn idet uformelle samtaler startet med USA. Men FN-byrået har siden sagt at Iran økte produksjonen av 60 prosent anriket uran i slutten av 2023.

Iran har på sin side konsekvent nektet for å ha ambisjoner om å utvikle atomvåpen, og insisterer på at atomvirksomheten deres er fullstendig fredelig.

I en konfidensiell IAEA-rapport fra februar, som AFP har sett, var det imidlertid estimert at Irans lager av anriket uran har nådd 27 ganger grensen som ble fastsatt i 2015-avtalen.

Åsted for israelsk angrep

Grossis tre dager lange besøk, som begynner mandag, foregår i Isfahan-provinsen i Iran, der Natanz-anlegget ligger. Anlegget brukes til å anrike uran, og området der anlegget ligger var åstedet for angrepene fra Israel i slutten av april.

Ifølge IAEA og iranske tjenestepersoner ble ingen skadd i angrepet mot området, som ble sett på som israelernes svar på et iransk angrep mot Israel noen dager tidligere. Det iranske angrepet mot Israel var landets første direkte angrep mot sin erkefiende, og var også et gjengjeldelsesangrep for et dødelig angrep mot Irans konsulat i Damaskus i Syria.

Sist gang Grossi besøkte Iran var i mars 2023, da han møtte landets president Ebrahim Raisi og flere andre høytstående tjenestepersoner.