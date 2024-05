Den russiske ambassadøren må forklare seg om desinformasjonskampanjer, heter det i en uttalelse fra fransk UD tirsdag.

– Frankrike merker seg at diplomatiske kanaler nok en gang misbrukes for å manipulere informasjon og komme med trusler, heter det i uttalelsen.

Mandag ble den franske ambassadøren i Russland kalt inn på teppet for å forklare seg om den «stadig mer krigerske uttalelser fra den franske regjeringen».

– Det russiske departementet har nok en gang forsøkt å snu på ansvaret, ved å anklage europeiske land for å true Russland når sistnevnte har ført krig i Ukraina i over to år, skriver fransk UD videre.