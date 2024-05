I rene tall gikk netto innvandring ned fra 764.000 i rekordåret 2022 til 685.000 i 2023. Tallet er likevel mer enn tre ganger så høyt som ved forrige parlamentsvalg, da de konservative lovet i sitt manifest å få ned tallet på migranter.

De siste tallene ble kunngjort dagen etter at statsminister Rishi Sunak varslet nyvalg 4. juli og har på nytt gjort innvandring til det heteste temaet i britisk valgkamp. Åtte år etter at Storbritannia stemte for å gå ut av EU, for blant annet «å ta tilbake kontrollen over egne grenser», som brexit-tilhengerne sa, er migrasjon stadig et politisk minefelt.

Netto innvandring til Storbritannia i 2015, det året folkeavstemningen ble holdt, var på 329.000 mennesker.

En observatørgruppe ved universitetet i Oxford sier at nettoinnvandringen holder seg på et uvanlig høyt nivå, selv om den faller noe. Ekspertene sier det er for tidlig å snakke om en trend, men at de siste anslagene viser at tallet på ankomne synker svakt og at antallet som forlater Storbritannia, øker noe.

Utsikten til å få arbeid var den overlegent største motivasjonsfaktoren i 2023, mens det i årene før var muligheten til å skaffe seg høyere utdannelse. Særlig stor var andelen fra land utenfor EU, i første rekke India og Nigeria.