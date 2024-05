Ifølge helsedepartementet er minst 36.050 mennesker drept i de israelske angrepene, hvorav 66 siste døgn.

I tillegg er minst 81.026 såret siden krigens start, ifølge mandagens oppdatering.

Tallene ble offentliggjort få timer etter at palestinske myndigheter opplyste at minst 45 palestinere ble drept i søndagens israelske angrep på en leir for internt fordrevne i Rafah helt sør på Gazastripen.