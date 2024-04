Belgisk påtalemyndighet har åpnet sak knyttet til det som omtales som russisk «innblanding» i det kommende valget. Det skjer etter anklager om at representanter er blitt tilbudt betaling for å spre russisk propaganda, ifølge statsminister Alexander De Croo.

– Våre juridiske myndigheter har nå bekreftet at denne innblandingen skal etterforskes, sa De Croo fredag. Belgia leder EU-samarbeidet dette halvåret.

– Utbetalingene fant ikke sted i Belgia, men påvirkningen gjorde det, sier han.

Nettverk

Statsministeren viste til at landets etterretningstjeneste bekrefter at det eksisterer et nettverk som forsøker å undergrave støtten til Ukraina. Det skal være snakk om et russiskvennlig nettverk som er aktivt i flere europeiske land.

Belgiske etterretningstjenester har samarbeidet tett med tsjekkiske myndigheter etter at en prorussisk operasjon ble avdekket der. De Croo sa at flere medlemmer av EU-parlamentet er blitt kontaktet og tilbudt penger for å fremme russisk propaganda.

– Våre etterretningstjenester sier at Moskvas målsetting er svært klar. Det dreier seg om å få valgt inn flere russiskvennlige representanter for å styrke den russiske versjonen av hva som skjer, sa De Croo.

Svekke Ukraina

Den overordnede målsettingen er åpenbar: Svekket støtte fra EU til Ukraina tjener Russlands interesser på slagmarken. Det er dette som er avdekket i løpet av de siste ukene, framholdt statsministeren.

– Dette er alvorlig, og derfor har jeg satt i verk etterforskning. Vi kan ikke tillate denne type russisk trussel midt blant oss. Vi må handle på nasjonalt nivå og på EU-nivå.

Den belgiske statsministeren sa ingenting om hvem som eventuelt er under etterforskning for å ha mottatt midler, heller ikke noe om omfanget.

Belgiske myndigheter avdekket i desember 2022 en påvirkningssak i parlamentet, med forgrening til myndighetene i Qatar. Dette er på det mest bestemte avvist av regimet i Doha.