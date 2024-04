– Hvis Israel ønsker å begi seg ut på et nytt eventyr og handle mot Irans interesser, så kommer vårt neste svar til å bli umiddelbart og på høyeste nivå, sier Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian via tolk i et intervju med NBC News.

Uttalelsene kom etter meldinger om et israelsk angrep mot Iran natt til fredag.

Før Amir-Abdollahians uttalelser, sa en høytstående iransk embetsperson til nyhetsbyrået Reuters fredag at Iran ikke har noen umiddelbare planer om gjengjeldelse mot Israel.

– Vi er ikke blitt rammet av et angrep utenfra, diskusjonene går mer i retning av infiltrasjon enn angrep, sa embetspersonen, som ikke ønsker å bli navngitt.

En iransk analytiker sa fredag til en TV-kanal i landet at «minidroner» er blitt skutt ned i byen Isfahan. Disse ble operert av infiltratører inne i Iran, hevdet analytikeren.

Regjeringen i Iran har ikke bekreftet at landet er blitt angrepet av Israel.

Myndighetene i Israel har så langt ikke bekreftet at de har gjennomført noe angrep, men den høyreorienterte israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir fikk fredag skarp kritikk for å ha mer enn antydet at Israel sto bak.