Irans angrep på Israel viser at det er viktig å ha et system som minner om det israelske luftforsvarssystemet, også kalt Iran Dome, mener Polens statsminister Donald Tusk.

– Det er ingen grunn til at Europa ikke skulle kunne utvikle sitt eget skjold mot raketter og droner. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at vi også kan være i faresonen, sier han.

Polen har tilsluttet seg initiativet European Sky Shield Initiative, og prosjektet har nå 21 land med. Norge har også sluttet seg til initiativet.

Israels såkalte jernkuppel er utformet for å forsvare landet mot kortdistansevåpen.

Det funker slik at radarer fanger opp ulike typer angrep, for eksempel med raketter, og sender et signal til et kontrollsenter. Der vurderes det om angrepet kan komme til å ramme et bebodd område.

I det tilfellet avfyrer en mobil enhet Tamir-raketter. Disse sendes opp for å eksplodere i luftrommet i nærheten av raketten som angriper, og raketten blir ødelagt.