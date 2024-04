Pieper skulle ha startet opp i den nye og godt betalte stillingen som utsending for små og mellomstore bedrifter (SME) tirsdag denne uken. Mandag kveld kunngjorde von der Leyens kontor at han har besluttet å trekke seg.

– EU-kommisjonens leder både respekterer og beklager Markus Piepers beslutning, står det i en uttalelse fra en talsperson for Ursula von der Leyen.

Talspersonen viser til at Pieper gikk gjennom en utvelgelsesprosess i flere ledd og at han var kvalifisert til stillingen.

Kunngjøringen mandag kveld kom etter at et flertall i EU-parlamentet torsdag stemte for et krav om at von der Leyen måtte omgjøre utnevnelsen av partifellen fra det tyske partiet CDU. Saken har fått klengenavnet «Piepergate». Pieper skal ha blitt rangert som nummer tre av kandidatene til jobben, bak to bedre kvalifiserte kvinner.

Vedtaket kommer på et mildt sagt uheldig tidspunkt for von der Leyen, som nå trapper opp sin kampanje for å bli gjenvalgt for en ny femårsperiode etter EU-valget i juni.

Von der Leyen har besluttet at utnevnelsesprosessen til SME-vervet nå settes på pause til etter at EU-valget er gjennomført.