Bruce Lehrmann, som er anklaget for voldtekt av sin tidligere kollega Brittany Higgins, anmeldte ekskollegaen for ærekrenkelse etter at Higgins snakket om saken – uten å nevne navn – i et TV-sendt intervju i 2021.

Dommeren Michael Lee avviste at Lehrmann ble utsatt for ærekrenkelse, fordi han mener det er sannsynlighetsovervekt for at den tidligere regjeringsrådgiveren voldtok Higgins.

Lehrmann nekter for anklagene og kommenterte ikke utfallet etter at saken hans ble avvist.

Higgins anklaget ham for å han voldtatt henne på et ministerkontor i hovedstaden Canberra i 2019. Straffesaken mot Lehrmann i 2022 falt i fisk da det viste seg at et av rettens jurymedlemmer hadde undersøkt saken på egen hånd. En ny rettssak ble ikke noe av fordi påtalemyndigheten mente det ville gjøre alvorlig skade på Higgins' mentale helse.

Higgins' sak rystet den daværende regjeringen, som allerede slet som følge av anklager om seksuelle overgrep og kvinnediskriminering i forkant av valget i 2022. Valget endte med nederlag for den tidligere statsministeren, Scott Morrison.

Saken handlet også om to av de største medieorganisasjonene i Australia, Network Ten og TV-kanalen Seven. Higgins, som ga fra seg anonymiteten sin i første rettssak, ga et intervju med Network Ten om sine opplevelser med Lehrmann.

I rettssaken om ærekrenkelse kom det fram at produsenter hos konkurrentene i Seven hadde brukt titusenvis av kroner på narkotika og sexarbeidere i et forsøk på å få et eksklusivt intervju med Lehrmann.