Modi var den tredje av seks søsken. Faren jobbet som teselger på en jernbanestasjon, og i barndommen måtte Modi hjelpe til med å selge te for å bidra til familiens økonomi.

Frøene til hans politiske karriere ble sådd allerede da han var åtte år, da han sluttet seg til den ytterliggående nasjonalistiske gruppen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Som student gjorde han det gjennomsnittlig bra, men som taler utmerket han seg. Han deltok med liv og lyst i skoledebatter som i teaterforestillinger.

Hinduistisk overherredømme

Modi viet seg etter hvert helt og holdent til saken om å fremme hinduistisk overherredømme i India, som formelt er en sekulær stat. Han gikk til og med ut av sitt arrangerte ekteskap like etter å ha giftet seg i en alder av 18 år.

Å leve sammen med sin kone ville ha hindret hans avansement i RSS, som forventer at alle med fremtredende verv skal leve i sølibat.

RSS visste å bruke talentet til Modi og la til rette for en karriere i bevegelsens politiske fløy, Bharatiya Janata Party (BJP), som opp gjennom 1990-tallet vokste kraftig.

Sekterisk vold

Modi ble utnevnt til delstatsminister i Gujarat i 2001. Året etter ble delstaten rystet av blodige sekteriske opptøyer, utløst av en brann som tok livet av flere titalls hinduistiske pilegrimer.

Minst 1000 mennesker ble drept i den påfølgende voldsbølgen, de fleste ofrene var muslimer. Modi ble anklaget for å ha bidratt til å oppildne urolighetene og for å unnlate å beordre politiet å gripe inn.

Modi fortalte senere en BBC-reporter at hans største svakhet med å svare på opptøyene var å ikke vite «hvordan han skulle håndtere mediene».

En påfølgende etterforskning konkluderte til slutt med at det ikke var bevis nok for å straffeforfølge Modi, men internasjonalt falt omdømmet hans, og i årevis hadde han innreiseforbud til USA og Storbritannia.

Modis politiske vei mot statsministerposten ble klart skjemt av påstander om hans medvirkning til Indias verste religiøse opptøyer dette århundret. Han er senere sterkt kritisert for at fiendtligheter mot muslimer og andre minoriteter har økt under hans statsministerperioder.

Økt popularitet

Men i den største befolkningsgruppen, hinduene, har Modis popularitet stort sett bare økt.

Modis tilhengere hyller hans rolle i dagens India. De ser ham som en sterk ivaretaker av interessene til Indias majoritetsreligion, som Modi selv hevder har vært holdt tilbake av de sekulære kreftene som styrte landet nesten kontinuerlig siden uavhengigheten fra Storbritannia.

De elsker hans tøffe væremåte og dyrker også mytene som er spunnet rundt hans beskjedne oppvekstkår.

Internasjonalt har han også vunnet en stadig sterkere rolle, og han blir stadig rangert blant verdens mest populære ledere.

Svekket demokrati

Opposisjonen og kritikere er imidlertid betenkte. De peker på autoritære trekk og trekker fram en rekke straffeforfølgelser mot Modis politiske rivaler. Landet har også fått en mindre fri presse – ikke minst fordi mektige tilhengere av Modi og BJP har kjøpt opp viktige medier.

Indias 210 millioner muslimer er blitt mer engstelige for fremtiden.

I Vesten ser man også med bekymring på en utvikling der Indias demokrati svekkes, men samtidig trenger vestlige ledere Modi i en verden der Kina får stadig sterkere innflytelse.

Modi ble i fjor tildelt den sjeldne æren av å kunne tale til den amerikanske kongressen og bli mottatt i Det hvite hus av president Joe Biden.

Modi har dermed også fått æren for Indias økende diplomatiske og økonomiske innflytelse i verden. Selv hevder han at landet under hans ledelse er blitt en «vishwaguru» eller lærer for verden.

Alt ligger altså an til at Modi vil styrke grepet om makten etter valget, som starter 19. april og avsluttes 1. juni. Så lang tid må et valg ta når verdens største demokrati med sine nærmere 1 milliard velgere skal få avlagt stemme.