I saken, som er fremmet av Sør-Afrika, ligger det også et krav om at ICJ innfører flere tiltak for å få Israel til å stanse sin offensiv på Gazastripen.

Avgjørelsene fra ICJ, som tar for seg tvister mellom stater, er bindende, men domstolen har ikke myndighet til å håndheve dem. For eksempel har ICJ beordret Russland til å stanse invasjonen i Ukraina, til ingen nytte.

Kjennelsen skal etter planen kunngjøres i Fredspalasset i Haag av domstolens president, libanesiske Nawaf Salam.

Israel har avvist alle anklager, og statsminister Benjamin Netanyahu har kalt krigen «rettferdig uten sidestykke».