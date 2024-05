Italias statsminister Giorgia Meloni sa søndag at hun er sterk imot at våpen som Nato-landene har levert til Ukraina, skal brukes i Russland.

Melonis uttalelser er et svar på at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju med The Economist lørdag sa at «tiden er inne for at allierte vurderer hvorvidt de skal oppheve noen av begrensningene de har lagt på bruken av våpnene de har donert til Ukraina».

– Jeg skjønner ikke hvorfor Stoltenberg sier slike ting. Jeg synes vi skal være veldig forsiktige, sa Meloni på italiensk TV søndag.

– Jeg mener Nato må fortsette å være sterke og ikke gi signaler om at vi gir etter, la hun til.

Nato-sjefen viste spesifikt til de pågående kampene i Kharkiv, nær grensen. Han mener forbudet gjør det vanskelig for Ukraina å forsvare seg når de nektes muligheten til å bruke våpnene mot russiske militærmål over grensen.