Ivanov ble pågrepet og varetektsfengslet tidligere i uka, anklaget for å ha tatt imot store bestikkelser.

Aleksandr Fomin, en av grunnleggerne av entreprenørselskapet Olimpsitistroj er også pågrepet i saken, mistenkt for å ha betalt bestikkelser til Ivanov.

– En gruppe med Fomin og andre personer har bidratt til at Ivanov har mottatt en særlig stor bestikkelse i form av ulovlige eiendomsrelaterte tjenester, heter det i en kunngjøring fra rettsvesenet.

Ivanov har lenge vært gjenstand for korrupsjonsanklager. Russlands antikorrupsjonsstiftelse, som ble ledet av avdøde Aleksej Navalnyj, hevdet at han og familien levde et liv i luksus i et herskapshus fra 1800-tallet i Moskva, og at han disponerte yachter og helikoptre, besøkte hyppig Den franske rivieraen og kjøpte kostbare diamanter.

Ifølge tidsskriftet Forbes er Ivanov en av de rikeste innen russiske sikkerhets- og forsvarskretser.

48-åringen har hatt posten som viseforsvarsminister siden 2016 og han regnes for å stå forsvarsminister Sergej Sjojgu nær.

Siden 2013 har han ledet et entreprenørselskap tilknyttet forsvarsdepartementet som bygger boliger til soldater og høysikkerhetsanlegg, og fra 2012 til 2016 var han viseguvernør i Moskva-regionen.