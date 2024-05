Totalt anslår hun at de russiske tapstallene, inkludert sårede, til sammen er på 500.000 etter drøye to år med krig.

– Europa og dets partnere vil forbli samlet og bestemt så lenge det er nødvendig. Russlands militære fiasko er allerede åpenbar, sier han i et intervju med den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta Europe.

– Alt dette for hva? Dette kan oppsummeres i to ord: for ingenting, legger Séjourné til.

Russland har ikke oppgitt tapstall i krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevdet i februar at 180.000 russiske styrker var drept i krigen. Britiske myndigheter anslår at rundt 450.000 russere har blitt drept eller såret i krigen.

Novaja Gazeta Europa ble grunnlagt av eksiljournalister fra Novaja Gazeta, Russlands fremste uavhengige nettavis, kort tid etter at Russland invaderte Ukraina. Novaja Gazetas sjefredaktør Dmitrij Muratov mottok i 2021 Nobels fredspris sammen med den filippinske journalisten Maria Ressa.