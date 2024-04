Det er tradisjon for at presidenten holder en tale med snert og sting på den årlige middagen for pressekorpset som dekker rikspolitikken. Også politikere og kjendiser deltar på en årlige banketten.

Mens Trump droppet korrespondentfesten flere ganger, gjorde Biden som forventet og kom med stikk til Trump og råd til journalistene. Og 81-åringen trakk altså fram sin egen alder.

– Ja, alder er et tema. Jeg er en voksen mann. Og jeg stiller mot en seksåring, spøkte han om sin 77 år gamle utfordrer, som ikke slapp unna med den ene kommentaren.

– Alderen er det eneste vi har felles. Min visepresident støtter meg faktisk, sa Biden senere, før han kom med en oppfordring til de fremmøtte journalistene.

– Jeg ber dere på ingen måte velge side. Jeg ber dere være stundens alvor verdig. Løft blikket fra målingene og forsøkene på å «ta» motparten, fra distraksjonene og alt sirkuset rundt som har fått dominere politikken og gjøre den sensasjonspreget. Fokuser på det som virkelig står på spill, lød det fra talerstolen.

Men samtidig som stemningen steg blant politikere, journalister og andre gjester inne i salen, sto demonstranter utenfor og protesterte mot krigen i Gaza. De oppfordret flere av gjestene til å boikotte festen. Biden selv unngikk de fleste demonstrantene ved å komme bakveien, men også dit hadde et knippe demonstranter funnet veien og ga uttrykk for sitt krav om våpenhvile på Gazastripen.