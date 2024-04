Ifølge målingen, som er gjengitt av nettstedet Euractiv , ligger det lyseblå Europeisk folkeparti (EPP), Sosialister og Demokrater (S & D) og liberale Renew an til å få et flertall på 409 av de 720 setene i parlamentet.

Frykten for at ytre høyre, først og fremst partigruppa Identitet og Demokrati (ID), skulle ha solid framgang, har vært stor i EUs korridorer. Gruppa består av blant annet av EU-skeptiske partier som Alternativ for Tyskland (AfD) og franske Nasjonal samling (RN) som ledes av Marine Le Pen.

AfD faller

Tilbakegangen til ytre høyre skyldes først og fremst at AfD faller på målingene i Tyskland. Ifølge Financial Times har partiet falt fra 24 prosent tidligere i år til 16 prosent.

Nå ligger partiet an til å få 16 seter i EU-parlamentet, ned fra 22 i midten av januar.

Årsaken er trolig flere skandaler den siste tiden, ifølge Euractiv. Blant annet er den politiske assistenten til partiets toppkandidat i EU-valget, Maximilian Krah, mistenkt for å ha spionert for Kina.

I tillegg skal både Krah og en annen EU-parlamentariker fra AfD, Petr Bystron, ha hatt tette bånd til russiske nettverk og bidratt til å spre desinformasjon i Europa. Begge nekter for å ha gjort noe galt.

Flertall i Frankrike

I Frankrike ser derimot Marine Le Pen og RN til å holde på et soleklart flertall på 30 prosent eller rundt 25 mandater i EU-parlamentet.

Det er over dobbelt så mange som president Emmanuel Macrons parti Renaissance (RE).