Leonid Volkov var Aleksej Navalnyjs stabssjef. I midten av mars ble han selv angrepet på åpen gate i Litauen, der han bor i eksil, og slått med en hammer og sprayet med tåregass.

Lørdag ga han sitt første intervju etter angrepet.

Volkov sier til BBC at angrepet på ham var en måte for russiske myndigheter å si «vi vet hvor du bor, vi kan drepe deg, vi jager deg».

I april ble tre personer som mistenkes for angrepet, pågrepet i Polen. Men Volkov sier han er overbevist over at det var regimet til president Vladimir Putin som sto bak, noe Kreml har avvist.

Volkov sier videre at ingen kan erstatte Navalnyj, men at «alle» ser på Navalnyjs enke Julia Navalnaja som den nye lederen for opposisjonsbevegelsen selv om hun aldri har ønsket å havne i denne offentlige rollen»

– Vi har alltid visst at vi kjemper mot en gal, fascistisk diktator som ikke ser noen grenser, sier Volkov. Han oppfordrer omverdenen til ikke å innlede forhandlinger med den russiske lederen.

– Putin bløffer på en slik måte at omgivelsene skal tro at han er sterkere enn det han egentlig er. Ikke gå på bløffen, oppfordrer Volkov i intervjuet.

Aleksej Navalnyj døde under uklare omstendigheter i en arktisk straffekoloni i februar.