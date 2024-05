Marsjen gikk ned den samme hovedgaten som har vært åsted for enorme protester mot landets regjering den siste tiden.

I over en måned har tusenvis av mennesker, mange av dem unge, demonstrert mot en om stridt «utenlandsk agent»-lov som de fordømmer som autoritær og russiskinspirert. Titalls demonstranter er pågrepet eller har havnet på sykehus etter at sikkerhetsstyrkene har slått hardt ned på protestene.

Kontrasten er stor til fredagens marsj, som blant annet har fått stilltiende støtte fra Georgisk drøm, partiet til statsminister Irakli Kobakhidze, som var blant deltakerne.

Regjeringen har i år gjort «Dagen for familierenhet og respekt for foreldre» til offentlig fridag. Dagen feirer det den georgisk-ortodokse kirken kaller landets «familieverdier», der ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.

LHBTQ-rettigheter er et omstridt tema i det tradisjonelt ortodokse landet med 3,7 millioner innbyggere. I mars la Georgisk drøm fram et lovforslag om blant annet å forby likekjønnet ekteskap og adopsjon for likekjønnede par.

Kirken startet markeringen av «renhetsdagen» i 2014, ett år etter at en voldelig mobb – anført av prester og konservative grupper – avbrøt en massemønstring for LHBTQ-rettigheter i Tbilisi.