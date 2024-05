Ifølge HRWs rapport, som ble publisert tirsdag morgen, ble angrepene gjennomført mot hjelpearbeidere som kjørte i kolonner og mot anlegg der det befant seg hjelpearbeidere.

Det skjedde til tross for at hjelpeorganisasjonene hadde oppgitt koordinatene sine til israelske myndigheter på forhånd for å ivareta sikkerheten sin, ifølge rapporten.

I rapporten skriver den USA-baserte internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen at israelske myndigheter ikke utstedte advarsler på forhånd til noen av hjelpeorganisasjonene før angrepene ble gjennomført. Angrepene førte til at minst 31 hjelpearbeidere og folk som var med dem, enten ble drept eller såret, ifølge HRWs tall.

Ifølge FN-tall er mer enn 250 hjelpearbeidere blitt drept på Gazastripen siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.

Israelske myndigheter har ikke svart på et brev som Human Rights Watch sendte 1. mai, der organisasjonen ba om spesifikke opplysninger rundt angrepene som er dokumentert i rapporten.

HRW oppfordrer Israel til å offentliggjøre resultater fra landets egne granskinger av angrepene.